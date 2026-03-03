İran Cumhurbaşkanı\'ndan Ulusal Birlik Vurgusu

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararların hızlı ve yerel koşullara uygun şekilde alınması için gerekli yetkilerin illere devredildiğini belirtti. Pezeşkiyan, "Valilerle doğrudan iletişim halindeyiz. Özel bir durumun içindeyiz ancak ülke durmamıştır. Ülke genelinde faaliyetler devam etmektedir. Bizim asıl sermayemiz ulusal birliğimizdir" ifadelerini kullandı.