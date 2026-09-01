Pezeşkiyan: ABD yükümlülüklerine dönerse İran da derhal karşılık verecek

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin haziran ayında varılan "İslamabad Mutabakatı" kapsamındaki yükümlülüklerine dönmesi halinde İran'ın da "derhal karşılık vereceğini" söyledi. Pezeşkiyan, Washington'u anlaşmaya varılmasından iki haftadan kısa süre sonra yükümlülüklerini ihlal etmeye başlamakla suçladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 26'ncı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde konuştu. Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yaklaşık üç ay süren müzakerelerin ardından 18 Haziran'da "İslamabad Mutabakatı" olarak bilinen anlaşmaya varıldığını hatırlattı.

Pezeşkiyan, ABD'nin mutabakata bağlılığının iki haftadan kısa sürdüğünü savunarak, Washington'un yükümlülüklerini ihlal etmesine İran'ın "orantılı bir karşılık" verdiğini söyledi. Pezeşkiyan, "Açıkça söylüyorum; ABD söz konusu mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine geri dönerse İran İslam Cumhuriyeti de derhal karşılık verecektir" dedi.

Konuşmasında ABD ve İsrail'in 13 Haziran 2025 ve 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik saldırılarını da gündeme getiren Pezeşkiyan, bu saldırıları "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık ihlali" olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, son çatışmaların ABD'nin hedeflerine ulaşamamasının ardından ateşkes sağlandığı ve ülkesinin saldırılara karşı askeri açıdan "önemli ve stratejik başarılar" elde ettiğini ileri sürdü.

Pezeşkiyan, zirvede ŞİÖ ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için üç öneri de sundu.

Bunlar arasında ulusal para birimlerinin kullanımının artırılması ve bir "ŞİÖ Bankası" kurulması; ihracat ve yatırım sigortası alanında ortak mekanizmalar oluşturulması ve enerji üretimi, taşınması ve tüketiminde işbirliği amacıyla bir "ŞİÖ Enerji Konsorsiyumu" oluşturulması ile terörizm, aşırıcılık ve yeni güvenlik tehditleriyle mücadele amacıyla ŞİÖ bünyesinde bir "Stratejik Güvenlik Araştırmaları Merkezi"nin kurulması yer aldı.