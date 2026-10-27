İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, GECF 8. Liderler Zirvesi için Moskova\'ya gitti

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gaz İhraç Edenler Forumu'na katılmak üzere Rusya'ya gitti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gaz İhraç Edenler Forumu'nun (GECF) 8'inci Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Pezeşkiyan'ın günübirlik sürmesi planlanan ziyaret kapsamında, zirveye katılan bazı ülkelerin liderleriyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.