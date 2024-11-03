İran'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

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İRAN'ın Simnan eyaletinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.16'da kaydedildi.

Simnan Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini fakat şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı belirtildi.