İran'da ABD Hava Saldırılarında 53 Ölü - Son Dakika
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İran'da ABD Hava Saldırılarında 53 Ölü

İran\'da ABD Hava Saldırılarında 53 Ölü
22.07.2026 15:46
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü ve 592 kişinin yaralandığını bildirdi.

İRAN Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 592 kişinin yaralandığını belirtti. Kermanpur, yaralılardan 36'sının tedavisinin hastanede sürdüğünü, diğer yaralıların ise taburcu edildiklerini aktardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'da ABD Hava Saldırılarında 53 Ölü - Son Dakika

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