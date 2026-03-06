İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

İran\'da ABD\'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var
06.03.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortadoğu'daki savaş sürerken İranlı milletvekili Mohammad Saleh Jokar, "Umarım bu savaş kara savaşına dönüşür ve Basra Körfezi bölgesinde Amerikan askerlerinin gömüldüğüne şahit oluruz. Trump'ın övündüğü ve dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduklarını söylediği Amerika, şimdi nerede?" dedi.

İran Parlamentosu üyelerinden Mohammad Saleh Jokar, yaptığı açıklamada bölgedeki çatışmaların kara savaşına dönüşmesini istediğini belirterek sert ifadeler kullandı. Jokar, İran merkezli Didban Iran'a verdiği röportajda, savaşın genişlemesi halinde ABD askerlerinin hedef alınmasını umut ettiğini söyledi.

Jokar, "Umarım bu savaş kara savaşına dönüşür ve Basra Körfezi bölgesinde Amerikan askerlerinin gömüldüğünü görürüz" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA NEREDE ŞİMDİ?"

ABD Başkanı Donald Trump'a da atıfta bulunan İranlı vekil, Washington yönetimini eleştirerek ABD ordusunun gücüyle ilgili açıklamaları hedef aldı. Jokar, "Trump'ın övündüğü ve 'dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz' dediği Amerika nerede şimdi?" dedi.

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

İranlı siyasetçi ayrıca İran'ın ABD ve İsrail'e karşı yürütülen mücadelede henüz tüm askeri kapasitesini kullanmadığını ileri sürdü. Jokar, İran'ın elinde yeni taktikler ve teknolojiler bulunduğunu savunarak, bu unsurların henüz devreye sokulmadığını söyledi.

"SONUCU SAVAŞ ALANINDA BELİRLEYECEĞİZ"

Jokar, çatışmanın sonucunun diplomatik yollarla değil askeri mücadeleyle belirleneceğini dile getirerek, "Sonucu savaş alanında belirleyeceğiz, diplomasi artık yeterli değil" ifadelerini kullandı.

TANSİYON GİT GİDE YÜKSELİYOR

Bölgedeki gerilim, İran ile İsrail arasında artan karşılıklı saldırılar ve ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmesiyle birlikte son dönemde daha da tırmanmış durumda. Uzmanlar, taraflardan gelen sert açıklamaların çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşme riskini artırabileceğini değerlendiriyor.

Basra Körfezi, Milletvekili, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:32:03. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.