İran'da ABD Saldırılarında 38 Ölü - Son Dakika
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İran'da ABD Saldırılarında 38 Ölü

İran\'da ABD Saldırılarında 38 Ölü
17.07.2026 12:13
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Irak’taki ABD saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi yaralandı.

İRAN Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD'nin 22 Haziran'dan itibaren gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bugün saat 06.30 itibarıyla ABD'nin 22 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 38 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını belirtti.

Açıklamasında kadın ve çocuk kayıplarına da değinen Sözcü Kirmanpur, hayatını kaybedenler arasında 3 kadının ve bir çocuğun bulunduğunu aktardı. Yaralılar arasında ise 22 kadın ile 9 çocuğun yer aldığını ifade eden Kirmanpur, halihazırda 47 kişinin tedavisinin hastanelerde sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da ABD Saldırılarında 38 Ölü - Son Dakika

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