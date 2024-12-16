İran'da Altı Katlı Bina Çöktü, Can Kaybı Yok

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İRAN'ın Huzistan eyaletinde altı katlı bir binanın çöktüğü ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde altı katlı bir bina çöktü. Huzistan eyaleti Kızılay Bölge Müdürü Vahid Şabani, olayda can kaybı yaşanmadığını ve binanın zamanında boşaltıldığını açıkladı. Şabani ayrıca çöken binanın 10 gün önce bölgede meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hasar aldığını ve riskli yapı kategorisinde yer aldığını ifade etti.