İran\'da binlerce kişi sokaklara döküldü

İran'ın başkenti Tahran'da, Dini Lider Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi ve ABD-İsrail saldırılarının devam etmesininardından binlerce kişi sokaklara çıktı.

Kentin ana arterlerinde ve Azadi Meydanı çevresinde toplanan kalabalıklar, İran bayrakları ve Hamaney posterleri taşıyarak yürüyüş düzenledi.

Göstericiler sık sık "Sevgili şehit liderim, yolundan devam edeceğiz" sloganları atarken, bazı katılımcıların gözyaşları içinde cep telefonlarıyla yürüyüşü kaydettiği görüldü. Siyah bayrakların taşındığı yürüyüşte, dini marşlar ve yas duaları da okundu.

DEVLET MEDYASI "ŞEHİT" VURGUSU YAPTI

İran devlet medyası, Hamaney için "şehit lider" ifadesini kullanırken, ülke genelinde de benzer anma programları ve tepki gösterileri düzenlendiği belirtiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yürüyüşler sırasında güvenlik güçlerinin geniş önlemler aldığı, bazı ana yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Gösterilerin büyük ölçüde organize ve kontrollü şekilde ilerlediği ifade edildi.

Tahran'daki bu kitlesel yürüyüş, bölgedeki gerilimin yalnızca askeri değil, toplumsal ve siyasi boyutunun da derinleştiğini ortaya koyuyor.