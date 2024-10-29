İran\'da Cemşid Şarmehd İdam Edildi

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İRAN, 'terör operasyonlarına liderlik ettiği' gerekçesiyle mahkum edilen Alman asıllı İranlı muhalif Cemşid Şarmehd'ın idam edildiğini bildirdi.

İran'da terör eylemlerinde rol aldığı gerekçesiyle İran- Almanya çifte vatandaşı olan Cemşid Şarmehd'in idam edildiği açıklandı. Şarmehd hakkında idam kararı Nisan 2023'te Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı. 69 yaşındaki Şarmehd, 2008 yılında Şiraz kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya karışmaktan geçen yılın Şubat ayında suçlu bulunarak idama mahkum edildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz idam ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cemşid Şarmehd'in İran rejimi tarafından idam edilmesi, mümkün olan en güçlü şekilde kınadığım bir skandaldır. Cemşid Şarmehd'e yargılama sırasında kendisine yöneltilen suçlamalara karşı kendini savunma fırsatı dahi verilmemiştir" dedi.