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İran'da düzenlenen gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İran'da düzenlenen gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı

İran\'da düzenlenen gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı
14.11.2023 12:13  - Güncelleme: 12:15

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Şahrud kentinde düzenlenen bir gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı. Polis, kanunlara riayet edilmeyen partiyi tespit ederek müdahale etti.

İran"ın Simnan eyaletine bağlı Şahrud kentinde bir gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Simnan Emniyet Müdür Yardımcısı Seyyid Ali Mir Ahmedi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Mir Ahmedi, "Polis, Şahrud'da kadınlı erkekli kanunlara riayet edilmeyen bir gece partisini tespit etti. Partideki 300 kişi gözaltına alındı." dedi.

İranlı yetkili, partinin düzenlendiği salonun mühürlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İran'da düzenlenen gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da düzenlenen gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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