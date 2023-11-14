İran\'da düzenlenen gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı

İran"ın Simnan eyaletine bağlı Şahrud kentinde bir gece partisine katılan 300 kişi gözaltına alındı.
Fars Haber Ajansı'na göre, Simnan Emniyet Müdür Yardımcısı Seyyid Ali Mir Ahmedi, konuya ilişkin bilgi verdi.
Mir Ahmedi, "Polis, Şahrud'da kadınlı erkekli kanunlara riayet edilmeyen bir gece partisini tespit etti. Partideki 300 kişi gözaltına alındı." dedi.
İranlı yetkili, partinin düzenlendiği salonun mühürlendiğini belirtti.
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