İran'da Hamaney için Türkçe sloganlar atıldı

İran'da Hamaney için Türkçe sloganlar atıldı
18.02.2026 17:31
İran\'da Hamaney için Türkçe sloganlar atıldı
İran Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Tebriz'de, Hamaney Türkçe sloganlarla karşılandı. O sloganlardan biri, Batı desteğiyle mevcut yönetimi devirmek isteyen Şah ailesinden Rıza Pehlevi'ye karşı atıldı.

İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin yönetim merkezi Tebriz'de düzenlenen programda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney kalabalık bir kitle tarafından karşılandı. İran Türklerinin yoğun olarak yaşadığı kentteki etkinlikte, Hamaney'e yönelik Türkçe sloganlar dikkat çekti.

"AZERBAYCAN ŞEREFTİR, PEHLEVİ ŞEREFSİZDİR"

Ulusal Kanal Tahran Temsilcisi Gürkan Demir'in aktardığı görüntülerde katılımcıların Batı desteğiyle mevcut yönetimi devirmek isteyen Şah ailesinden Rıza Pehlevi aleyhinde "Azerbaycan şereftir, Pehlevi şerefsizdir", "Azerbaycan uyanıktır, devrimin destekçisidir" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

TEBRİZ, HAMANEY İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR

ABD ile bir yandan nükleer müzakereleri sürdüren, diğer yandan bölgesel gerilim ve savaş riskiyle karşı karşıya bulunan İran'da gerçekleşen buluşma, siyasi atmosfer açısından da dikkat çekti. Tebriz'in Hamaney açısından özel bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Dini liderin ailesinin, doğduğu yer olan Meşhed'e Tebriz'den göç ettiği biliniyor. Bu nedenle Hamaney'in kentteki programı, hemşehrileriyle buluşma niteliği de taşıdı.

