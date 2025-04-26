İran\'da Limanda Şiddetli Patlama: 4 Ölü, 516 Yaralı

İRAN'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 516 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi, patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 516 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgeye ulaştığını söyleyen Mahmudi, patlamadan sonra çıkan yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Patlama sonrası çıkan yangın henüz devam ederken çevre illerden yangın söndürme helikopterleri olay bölgesine sevk edildi.

Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, patlamanın neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini fakat çeşitli yanıcı maddelerle ilgili olma ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade de daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını ifade etti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi ise olayın bir terör veya sabotaj olduğu yönünde ortaya atılan iddiaların medyadaki spekülasyonlardan ibaret olduğunu söyleyerek şu anda sabotaj ihtimalini reddetti.

Patlamanın ardından İçişleri Bakanı İskender Mumini, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla olayın boyutlarını yerinde incelemek üzere Bender Abbas kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da patlamanın boyutlarının incelenmesi için özel soruşturma talimatı verdi.