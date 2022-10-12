İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı

Uluslararası yayın platformunda yer alan Sacred Games dizisinin başrol oyuncusu Elnaaz Norouzi, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin rejim güçleri tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek verdi.

SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI

Aralarında oyuncuların da bulunduğu dünyanın her yerinden kadınlar farkındalık yaratmak için saçlarını keserken, İranlı oyuncu Norouzi soyundu. Sosyal medyada yayınladığı videoda Norouzi, önce giydiği hicabını çıkardı daha sonra sadece iç çamaşırıyla kaldı.

"HER KADIN KARAR VERME GÜCÜNE SAHİP OLMALIDIR"

Norouzi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın neresinde olursa olsun her kadın, ne zaman ve nerede isterse onu giyme hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir erkek ya da başka bir kadının onu yargılamaya ya da başka türlü giyinmesini istemeye hakkı yoktur. Herkesin farklı görüşleri ve inançları vardır ve bunlara saygı duyulması gerekir. Demokrasi karar verme gücü demektir. Her kadın kendi bedeni üzerinde karar verme gücüne sahip olmalıdır!" dedi.