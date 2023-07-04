İran'da kadınları tuzağa düşürerek tecavüz eden 3 kişi idam edildi - Son Dakika
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İran'da kadınları tuzağa düşürerek tecavüz eden 3 kişi idam edildi

İran'da kadınları tuzağa düşürerek tecavüz eden 3 kişi idam edildi

04.07.2023 11:48

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde tecavüz suçlamasıyla yargılanan 3 kişinin idam edildiği bildirildi. Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani, 2021 yılında tutuklanan ve ruhsatsız güzellik merkezi işleten bu kişilerin kadınlara tuzak kurduğunu belirtti. İdam edilenlerin isimleri paylaşılmadı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde güzellik merkezi işleten 3 kişi, tecavüz suçlamasıyla yargılanmasının ardından idam edildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani konuyla ilgili bilgi verdi.

"KADINLARA TUZAK KURDULAR"

Kahramani, 2021 yılında tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında verilen idam kararının bu sabah Bender Abbas Cezaevi'nde infaz edildiğini belirtti. İranlı Başsavcı, idam edilenlerin isimlerini paylaşmazken bu kişilerin ruhsatsız şekilde güzellik merkezi işlettiğini ve sosyal medya üzerinden kadınlara tuzak kurduğunu aktardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Hamit Gündoğdu: İran'ı hiç sevmem baskıcı bir rejim uygulandığından dolayı. Ama bu tip konularda verdiği idam kararını gecikmeden uyguladığı için kutluyor ve ayakta alkışlıyorum. Keşke idam bizde de uygulansa. Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: adalet budur işte..kısasa kısas..bir tanesini sallandır ..bak bakalım elalemin namusuna namahremine bakabiliyorlar mı..yaşasın ilahi adalet Cevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır
  • Dicle Omay: Ülke böyle yönetilir işte. Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya İran'da kadınları tuzağa düşürerek tecavüz eden 3 kişi idam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da kadınları tuzağa düşürerek tecavüz eden 3 kişi idam edildi - Son Dakika
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