İran'ın Hürmüzgan eyaletinde güzellik merkezi işleten 3 kişi, tecavüz suçlamasıyla yargılanmasının ardından idam edildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani konuyla ilgili bilgi verdi.
Kahramani, 2021 yılında tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında verilen idam kararının bu sabah Bender Abbas Cezaevi'nde infaz edildiğini belirtti. İranlı Başsavcı, idam edilenlerin isimlerini paylaşmazken bu kişilerin ruhsatsız şekilde güzellik merkezi işlettiğini ve sosyal medya üzerinden kadınlara tuzak kurduğunu aktardı.
Son Dakika › Dünya › İran'da kadınları tuzağa düşürerek tecavüz eden 3 kişi idam edildi - Son Dakika