İran\'da Trump\'ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, İran'da düzenlenen bir gösteride ABD Başkanı Donald Trump'ı temsil ettiği belirtilen figür üzerinden sahnelenen mizansen dikkat çekti.
Tahran ile Washington arasında nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalar devam ederken, İran tarafı nükleer enerjiden vazgeçmeyeceklerini vurguluyor. ABD Başkanı Donald Trump ise kendi şartlarına uygun bir anlaşma sağlanmaması ve ülkedeki protestolara yönelik şiddetin durmaması halinde askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etmişti.
Bu süreçte İran'da ABD karşıtı gösteriler de hız kazandı. Kamuya açık bir alanda gerçekleştirilen son etkinlikte, Trump'ı temsil ettiği belirtilen bir karakter elleri bağlı şekilde sahneye çıkarıldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre mizansende karakterin başının kılıçla kesildiği canlandırıldı. Gösteriyi izleyen kalabalık sloganlar attı.
Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, organizasyonun hangi kurum ya da grup tarafından düzenlendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gösteri bazı çevrelerce sert şekilde eleştirildi.
