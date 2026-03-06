İran\'da okulun yakınına düşen füzenin dehşeti kameralarda: Çocuklar dehşeti yaşadı

ABD- İsrail'in İran'a saldırısında sivil yerleşim yerlerini vuran füzeler, çocuklara bir kez daha dehşeti yaşattı.İran'da bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, savaşın acımasız yüzünü bir kez daha kanıtladı.

OYUN SESLERİ ÇIĞLIKLARA KARIŞTI

Ortaya çıkan sarsıcı görüntülerde, onlarca öğrencinin ders zili sonrası okul bahçesine çıktığı ve teneffüsün tadını çıkardığı görülüyor. Çocuklar bahçede oyun oynarken, aniden gökyüzünden süzülen füzeler okulun hemen yakınındaki noktaları hedef alıyor. Patlamanın şiddetiyle bahçedeki toz bulutu gökyüzüne yükselirken, çocukların oyun sesleri yerini korku dolu çığlıklara bırakıyor.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ: BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamera kayıtlarında, patlamanın yarattığı basınçla okulun bahçe duvarlarının ve camlarının sarsıldığı, çocukların panik içinde binaya doğru kaçışmaya çalıştığı görülüyor. Yetkililer, saldırı sırasında bahçede bulunan ve patlamanın etkisiyle ağır yaralanan bir öğrencinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ İKİNCİ PATLAMA DETAYI

Görüntüleri inceleyen uzmanlar, ilk patlamanın hemen ardından öğrencilerin tahliye edilmeye çalışıldığı sırada bölgeye yakın bir noktaya ikinci bir füzenin daha düştüğünü belirtiyor. Okulun çevresinde askeri bir hedef bulunmamasına rağmen mühimmatların eğitim yuvasının bu denli yakınına düşmesi, bölgedeki sivil güvenliğinin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor.

MİNAB'DA FACİA YAŞANDI

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenlediği saldırıda, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu hedef alınmış, saldırıda 165 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.