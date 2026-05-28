İran\'dan ABD Saldırısına Sert Tepki

28.05.2026 13:29
İran, Bender Abbas'taki ABD saldırısını kınayarak, ulusal egemenliğini savunacağını duyurdu.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bender Abbas'taki bazı bölgelere yönelik ABD askeri saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin geçici ateşkese rağmen Bender Abbas'taki bazı bölgelere yönelik düzenlediği saldırıları kınadı. Bekayi, saldırıyı 'İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik saldırgan bir eylem' olarak nitelendirdi.

ABD'nin geçici ateşkesi ihlal eden eylemlerde bulunduğunu belirten Bekayi, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını aktardı. Bekayi, "Bu saldırgan eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır bir ihlalidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerikalı saldırganları sorumlu tutma konusundaki yasal sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

