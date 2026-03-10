İran'dan ABD ve İsrail'e Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika
İran'dan ABD ve İsrail'e Hürmüz Boğazı Uyarısı

İran\'dan ABD ve İsrail\'e Hürmüz Boğazı Uyarısı
10.03.2026 10:03
Ali Laricani, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunlarını ABD ve İsrail'in eylemlerine bağladı.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "ABD ve İsrail'in bölgede çıkardığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması mümkün değil" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma ve gemi trafiğinin aksamasının ABD ile İsrail nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Laricani, "ABD ve İsrail'in bölgede çıkardığı savaş ateşi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması mümkün değil. Bu da, bizzat bu savaşa arka çıkmada rol oynayanların bir planıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

