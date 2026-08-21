İran'dan ABD Yaptırımlarına Sert Tepki - Son Dakika
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İran'dan ABD Yaptırımlarına Sert Tepki

İran\'dan ABD Yaptırımlarına Sert Tepki
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İran, ABD'nin yeni yaptırımlarını 'ekonomik terörizm' olarak nitelendirdi ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını 'ekonomik terörizm' ve 'insanlığa karşı suç' olarak nitelendirerek, bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, ABD yönetiminin yeni yaptırım kararlarının İran halkının temel insan haklarını doğrudan hedef aldığı vurgulandı. Açıklamada, "Ekonomik yaptırımlar ve baskılar, savaş ile askeri saldırının diğer yüzüdür. ABD'nin bu yeni yaptırımları şaşaalı bir şekilde duyurması, insanlığa karşı suç işlendiğinin açık bir itirafı olmakla birlikte, 'ekonomik terörizm' niteliğindedir. Bu adımlar, daha önce denenmiş ve başarısızlığa uğramış bir politikanın sürdürülmesidir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin yaptırım politikalarının uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu yaptırımlar yalnızca barış ve uluslararası güvenliği tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ABD'nin ahlaki bir çöküş içinde olduğunu da göstermektedir. Ulusal egemenliğe saygı ilkesine inanan hiçbir devlet, ABD'nin bu açık hukuk tanımazlığına karşı sessiz kalamaz. Geçmişteki başarısızlıkların tekrar denenmesi yenilgiye mahkumdur ve bu politikanın tüm sorumluluğu ile sonuçları ABD yönetimine ait olacaktır."

Açıklamanın sonunda, İran'ın ulusal güvenliğini, çıkarlarını ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığı vurgulanarak; ABD'nin baskı, müdahale ve ekonomik terörizmine karşı tüm imkanların kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD Yaptırımlarına Sert Tepki - Son Dakika

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