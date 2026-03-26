İran\'dan ABD\'ye Eleştiri

26.03.2026 17:31
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin çifte standartlı tutumunu eleştirerek hak ihlallerini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İsrail ve İran'a yönelik yaklaşımlarına dikkat çekerek, "Çifte standart: İsrail'in suçları meşru görülürken, İran'ın saldırganlara karşı savunması kınanıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail ve İran'a yönelik tutumundaki farklılıklara değindi. Arakçi, "ABD, 'güvenlik' iddiaları altında yardımları keserek İsrail'in Gazze ablukasına destek verdi, ancak İran'ı Hürmüz Boğazı'nda kendini savunduğu için kınıyor. Çifte standart: İsrail'in suçları meşru görülürken, İran'ın saldırganlara karşı savunması kınanıyor. Uluslararası hukuk, çıkarlar doğrultusunda kullanılacak bir araç değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

