İran\'dan ABD\'ye Eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail ve İran'a yönelik tutumundaki farklılıklara değindi. Arakçi, "ABD, 'güvenlik' iddiaları altında yardımları keserek İsrail'in Gazze ablukasına destek verdi, ancak İran'ı Hürmüz Boğazı'nda kendini savunduğu için kınıyor. Çifte standart: İsrail'in suçları meşru görülürken, İran'ın saldırganlara karşı savunması kınanıyor. Uluslararası hukuk, çıkarlar doğrultusunda kullanılacak bir araç değildir" ifadelerini kullandı.