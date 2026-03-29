İran'dan ABD'ye Sert Tepki

29.03.2026 14:39
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin müzakere mesajları arkasında gizli saldırı planları yaptığını belirtti.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin kamuoyunda müzakere ve diyalog mesajları gönderirken gizlice kara saldırısı planladığını bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın birinci ayı dolayısıyla açıklama yayımladı. Kalibaf, ülkenin 'büyük bir dünya savaşının içinde bulunduğunu' kaydederek, "Askerlerinizin ve hizmetkarlarınızın iradesinden bir an bile şüphe etmeyin; onlar dağdan daha sağlam, ateşten daha yakıcı ve düşman için şimşekten daha korkutucudurlar. Yüce Allah'ın izniyle bu savaşı her saldırgan için büyük bir ders haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin müzakere çağrılarına değinen Kalibaf, "Düşman, kamuoyunda müzakere ve diyalog mesajları gönderirken gizlice kara saldırısı planlıyor. Füzelerimiz konuşlandırıldı. İmanımız arttı. Düşmanın zayıf noktalarının farkındayız ve düşman ordusundaki korkunun etkilerini açıkça müşahede ediyoruz. Bugünlerde düşman yetkililerinden müzakereler hakkında farklı sözler ve açıklamalar duyuluyor. Amerika, savaşta elde edemediklerini 15 maddelik bir liste olarak ilan ederek ve diplomasi yoluyla elde etmeyi umuyor. Amerikalılar, İran'ın teslim olmasını istedikleri sürece, evlatlarınızın ABD'nin bu arzularına cevabı açık ve nettir. Zillet bizden uzaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

