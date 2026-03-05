İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, uluslararası sularda İran gemisini batırdığına pişman olacak" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta, denizde bir vahşet gerçekleştirdi. Mürettebatı 130 kişi olan Dena gemisi, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan saldırıya uğradı. Sözlerimi unutmayın: ABD, yarattığı bu emsalden çok pişman olacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İran'dan ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?