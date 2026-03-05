İran\'dan ABD\'ye Sert Uyarı

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, uluslararası sularda İran gemisini batırdığına pişman olacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta, denizde bir vahşet gerçekleştirdi. Mürettebatı 130 kişi olan Dena gemisi, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan saldırıya uğradı. Sözlerimi unutmayın: ABD, yarattığı bu emsalden çok pişman olacak" ifadelerini kullandı.