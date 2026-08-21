İran'dan Barış Mesajı: Savaş Sona Ermeli - Son Dakika
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İran'dan Barış Mesajı: Savaş Sona Ermeli

İran\'dan Barış Mesajı: Savaş Sona Ermeli
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona ermesini ve ulusal birliğin önemini vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin güçlü ve saygın bir konumda olduğunu belirterek, bu dönemde ABD ile savaşı sona erdirmenin daha doğru bir adım olacağını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkedeki sorunların yalnızca dile getirilmesinin çözüm sağlamadığını vurgulayan Pezeşkiyan, meselelerin çözülmesine odaklanılması gerektiğini ifade etti. Ülkedeki görüş ayrılıklarının kişisel hırslardan kaynaklandığını belirten Pezeşkiyan, yöneticilerin adalet ve dürüstlük ilkesiyle halka hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

Müzakere süreçleri ve 17 Haziran'da imzalanan mutabakata değinen Pezeşkiyan, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen anlaşmanın büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Mutabakatın teslimiyet içermediğini ve tüm yükümlülüklerin karşı tarafa ait olduğunu savunan Pezeşkiyan, barışa açık olduklarını ancak her türlü baskı ve saldırıya karşı da sonuna kadar direneceklerini dile getirdi.

İran'ın askeri ve toplumsal dayanıklılığına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Bugün güçlü ve saygın bir konumda olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği ve ABD'nin kuralları ihlal ederek okullarımızı, hastanelerimizi ve altyapımızı hedef aldığının bilindiği bu süreçte savaşı bitirmek en doğrusudur. İçerideki farklı görüşleri kabul etmeli, birlik olmalıyız. Birlik olursak güçlü kalırız, ayrışırsak yok oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Barış Mesajı: Savaş Sona Ermeli - Son Dakika

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