İsrail ordusu geceyarısı İran'ı 200'den fazla savaş uçağıyla vurdu. İsrail'in düzenlediği 300 hava saldırısında İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil çok sayıda kritik isim öldürüldü.
Nükleer tesis ve askeri üsleri hedef alan saldırılar sonrasında İran'ın nasıl bir misilleme yapacağı ise merak konusu. İsrail kaynakları, İran'ın bölgeye 100 kamikaze İHA fırlattığını duyururken daha güçlü bir karşılığın verilmesi bekleniyor.
İran yönetimi ise intikam mesajını verdi. İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesinde İsrail'in saldırıları sonrası "intikam" anlamına gelen kırmızı bayrak göndere çekildi.
İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail saldırılarının ardından yaptığı açıklamada "Siyonist rejim bu saldırısıyla, kendisi için acı ve karanlık bir son hazırladı" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi - Son Dakika
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