İran\'dan İsrail\'e Balistik Füze Saldırısı

İRAN, sabah saatlerinde İsrail'e balistik füzelerle saldırdı. Birçok noktada patlamalar meydana geldi.

İran, İsrail'e sabah saatlerinde balistik füzelerle saldırı düzenledi. Saldırı sonrası Beerşeba şehri başta olmak üzere birçok noktada patlamalar yaşandı. Kent merkezindeki binalarda yıkım meydana gelirken, İsrail medyasından edinilen bilgiye göre, çok sayıda yaralı ve ölünün olduğu öğrenildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, gece saatlerindeki açıklamasında, tarafların 'Ateşkes' anlaşması yaptığı belirtilmişti.