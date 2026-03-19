İran\'dan İsrail\'e gece yarısı saldırı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle bölge kan gölüne döndü. Başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın çok sayıda kente saldırıları düzenlenirken; İran da misilleme saldırıları düzenledi.

İsrail'i ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran, misilleme saldırılarını sürdürüyor.

GECE YARISI TEL AVİV'E SALDIRI

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından misilleme saldırılarına devam eden İran gece yarısı İsrail'in Tel Aviv kentine yeni saldırılar düzenlendi. İran füzeleri Tel Aviv semalarında görüntülendi.