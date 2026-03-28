İran'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Sert Uyarı

İran\'dan İsrail\'e Sert Uyarı
28.03.2026 11:40
İran, İsrail'in saldırılarının bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini duyurdu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in ülkesine yönelik düzenlediği son saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, İsrail'in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in İran'daki altyapı tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımına atıfta bulunan Arakçi, "İsrail, İran'ın en büyük çelik fabrikalarından 2'sini, bir enerji santralini ve diğer altyapı tesislerinin yanı sıra sivil nükleer tesisleri vurdu. İsrail, ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiğini iddia ediyor. Saldırı, ABD Başkanı'nın diplomasi için uzattığı süreyle çelişiyor. İran, İsrail'in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek" ifadelerini kullandı.

Trump, önceki gün yaptığı paylaşımda, İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerini hedef alma sürecini 6 Nisan'a kadar ertelediğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika

Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika
