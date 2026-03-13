İran'dan İsrail ve ABD Üslerine Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail ve ABD Üslerine Füze Saldırısı

İran\'dan İsrail ve ABD Üslerine Füze Saldırısı
13.03.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD üslerine 44'üncü füze ve İHA saldırısı başlattı.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail kentlerini ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan 44'üncü füze ve İHA saldırı dalgasını başlattığını duyurdu.

İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun 'Gerçek Vaat-4' operasyonu kapsamında 44'üncü saldırı dalgasına başladığı bildirildi. İran ordusunun açıklamasına göre; geniş çaplı saldırı kapsamında İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa kentleri ile ABD'nin 5'inci Filosu ve Orta Doğu'da bulunan diğer Amerikan üsleri hedef alınıyor.

Saldırılarda çok sayıda kamikaze insansız hava aracının (İHA) yanı sıra Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr gibi ağır savaş başlıklı balistik füzelerin kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan İsrail ve ABD Üslerine Füze Saldırısı - Son Dakika

Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:18:10. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail ve ABD Üslerine Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.