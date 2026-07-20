İran'dan Misilleme: ABD Üslerine Saldırılar - Son Dakika
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İran'dan Misilleme: ABD Üslerine Saldırılar

20.07.2026 11:20
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İran, ABD üslerine yönelik misillemeler yaparak Kuveyt ve Ürdün'de saldırılar düzenledi.

(ANKARA) - ABD'nin dokuz gece üst üste hava saldırıları düzenlediği İran, bölgedeki ABD askeri varlıklarına yönelik misillemelerini sürdürdüğünü açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu; Kuveyt, Ürdün ve Suriye'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik bir dizi İran İHA saldırısına karşılık verildiğini bildirdi. Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan yüksek seslerin hava savunma sistemlerinin İHA'ları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'te bir mühimmat deposu ile hava savunma radar sisteminin hedef alındığını öne sürdü. Kuveytli yetkililer ise daha önce saldırıya uğrayan bir elektrik üretim ve su arıtma tesisinde yeniden yangın çıktığını açıkladı.

Körfez İşbirliği Konseyi, tesise yönelik ilk saldırıyı sivil altyapının hedef alınması olarak nitelendirerek İran'ı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamıştı.

BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI

Bahreyn'de sabah saatlerinde uyarı sirenleri çalarken, İçişleri Bakanlığı halktan "sakin kalmalarını ve en yakın güvenli yere geçmelerini" istedi. ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği de İran'ın başkent Manama'nın merkezi bölgelerine yönelik saldırılar planlıyor olabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlarına tedbirli davranma çağrısı yaptı.

ÜRDÜN ÜÇ FÜZEYİ DÜŞÜRDÜ

Körfez ülkeleriyle eş zamanlı olarak Ürdün de İran'dan yöneldiği belirtilen saldırılara karşı hava savunma sistemlerini devreye soktu. Ürdün ordusu üç İran füzesinin düşürüldüğünü, dördüncü füzenin ise yerleşim bulunmayan açık bir alana düştüğünü açıkladı.

Amman yönetimi, saldırıların ardından İran'ın ülkedeki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak "haksız ve açık saldırıların" derhal durdurulmasını istedi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güvenliğinin "aşılamayacak bir kırmızı çizgi" olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İran'dan Misilleme: ABD Üslerine Saldırılar - Son Dakika

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