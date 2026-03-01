İran\'dan Misilleme Tehdidi

İRAN Devrim Muhafızları, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine kısa süre içinde misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı. Bildiride, İsrail ile bölgedeki ABD üslerine kısa süre içinde misilleme saldırısı başlatılacağı ve özellikle ABD ile mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.

'HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ CEZASIZ KALMAYACAK'

İran hükümetinden yapılan açıklamada ise Hamaney'in İsrail ile ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağı ve bunun 'cezasız kalmayacağı' belirtildi. Açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin pişman edileceği de belirtildi.