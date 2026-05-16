İran'dan Papa'ya Teşekkür Mesajı

16.05.2026 13:12
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Papa 14. Leo'ya ABD-İsrail saldırılarına karşı duruşu için teşekkür etti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in başlattığı savaşa karşı duruşu nedeniyle Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'ya teşekkür mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'ya ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'na ilişkin bir mesaj gönderdi.

Pezeşkiyan, Papa'nın saldırganlıklarla ilgili 'ahlaki duruşunu' takdir ederek, uluslararası toplumun da ABD'nin 'hukuk dışı ve tehlikeli' politikalarına karşı koyması gerektiğini belirtti. Pezeşkiyan, "İran'a karşı son askeri saldırılar konusundaki ahlaklı ve mantıklı duruşunuzu takdir ediyorum. ABD ve İsrail'in saldırıları sadece İran'a değil, hukukun üstünlüğüne ve insani değerlere de karşıdır. İran, kendini savunma kapsamında saldırganları hedef almıştır. İran diplomasiye ve barışçıl çözümlere bağlılığını sürdürmektedir. Uluslararası toplumun, ABD'nin yasa dışı eylemlerine karşı sorumlu bir şekilde hareket etmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in politikalarının maliyetinin tüm uluslararası toplum için tehlikeli olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, "Mevcut güvenliksiz durum çözüldükten sonra Hürmüz Boğazı'ndaki trafik koşullarının normale döneceği ve İran'ın bu stratejik su yolundan güvenli geçişi güçlendirmek için uluslararası hukuk çerçevesinde etkili ve profesyonel izleme il kontrol mekanizmaları uygulayacağı açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

