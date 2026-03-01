İran\'dan Savunma Açıklaması

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var. Yaptığımız şey öz savunma eylemidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ülkesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın saldırılara karşılık vermemesi gerektiği' yönündeki paylaşımıyla ilgili soruya, "Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var. Yaptığımız şey öz savunma eylemidir. ABD Başkanına 'başka bir ülkeye karşı herhangi bir saldırganlıkta bulunmayın' denmeli. Kimse bize kendinizi savunma hakkınızın olmadığını söyleyemez. Kendimizi savunuyoruz, ne gerekiyorsa yapıyoruz ve halkımızı savunmak için kendimize bir sınır koymuyoruz" yanıtını verdi.

'BİZE KARŞI BİRÇOK SUÇLAMA VE DEZENFORMASYON ÜRETTİLER'

Arakçi, saldırıların İran askeri altyapısına ne kadar zarar verdiği sorusunu, "Şüphesiz bazı komutanlarımızı kaybettik, bu bir gerçek ve isimleri zaten açıklandı fakat bir diğer gerçek de askeri kapasitemizde hiçbir şey değişmedi" diye yanıtladı.

İran ordusunun yerinde olduğunu kaydeden Arakçi, "Ülkemizi savunacak kadar yetenekliler. Hatta, 12 günlük savaşa kıyasla, nitelik ve nicelik açısından daha hazırlıklı ve yetenekliler. Daha iyi bir konumdalar ve şimdiye kadar nasıl davrandıklarını gördünüz" diye konuştu.

Arakçi, ABD ile müzakere yoluyla bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olup olmadığına dair soruya ise "Şöyle söyleyeyim ve bu soruyu siz cevaplayın. Son 12 ayda ABD ile iki kez müzakere ettik ve her iki durumda da müzakerenin ortasında bize saldırdılar. Bu bizim için çok acı bir deneyim oldu. Barışa, diplomasiye, müzakereye karşı olanlar, diplomasinin iyi gittiğini anladıklarında bunu bozmaya karar verdiler ve medyada İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde bir provokasyon oluşturdular. Bize karşı birçok suçlama ve dezenformasyon ürettiler. Sonunda istediklerine ulaştılar. Trump'ı kışkırttılar, bize sebepsiz ve haksız yere saldırması için ikna ettiler" yanıtını verdi.