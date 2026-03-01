İran'dan Savunma Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Savunma Açıklaması

İran\'dan Savunma Açıklaması
01.03.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ülkesinin öz savunma hakkını vurguladı ve müzakerelerdeki zorlukları belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var. Yaptığımız şey öz savunma eylemidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ülkesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın saldırılara karşılık vermemesi gerektiği' yönündeki paylaşımıyla ilgili soruya, "Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var. Yaptığımız şey öz savunma eylemidir. ABD Başkanına 'başka bir ülkeye karşı herhangi bir saldırganlıkta bulunmayın' denmeli. Kimse bize kendinizi savunma hakkınızın olmadığını söyleyemez. Kendimizi savunuyoruz, ne gerekiyorsa yapıyoruz ve halkımızı savunmak için kendimize bir sınır koymuyoruz" yanıtını verdi.

'BİZE KARŞI BİRÇOK SUÇLAMA VE DEZENFORMASYON ÜRETTİLER'

Arakçi, saldırıların İran askeri altyapısına ne kadar zarar verdiği sorusunu, "Şüphesiz bazı komutanlarımızı kaybettik, bu bir gerçek ve isimleri zaten açıklandı fakat bir diğer gerçek de askeri kapasitemizde hiçbir şey değişmedi" diye yanıtladı.

İran ordusunun yerinde olduğunu kaydeden Arakçi, "Ülkemizi savunacak kadar yetenekliler. Hatta, 12 günlük savaşa kıyasla, nitelik ve nicelik açısından daha hazırlıklı ve yetenekliler. Daha iyi bir konumdalar ve şimdiye kadar nasıl davrandıklarını gördünüz" diye konuştu.

Arakçi, ABD ile müzakere yoluyla bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olup olmadığına dair soruya ise "Şöyle söyleyeyim ve bu soruyu siz cevaplayın. Son 12 ayda ABD ile iki kez müzakere ettik ve her iki durumda da müzakerenin ortasında bize saldırdılar. Bu bizim için çok acı bir deneyim oldu. Barışa, diplomasiye, müzakereye karşı olanlar, diplomasinin iyi gittiğini anladıklarında bunu bozmaya karar verdiler ve medyada İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde bir provokasyon oluşturdular. Bize karşı birçok suçlama ve dezenformasyon ürettiler. Sonunda istediklerine ulaştılar. Trump'ı kışkırttılar, bize sebepsiz ve haksız yere saldırması için ikna ettiler" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Savunma Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran’a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump’la telefonda görüştü İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü
Savaş uçakları İran’ı vururken Trump’ın nerde olduğu ortaya çıktı Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek
Husilerden İran’a açık destek, ABD’ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası’ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 23:52:25. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Savunma Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.