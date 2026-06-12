İran'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Tepki

İran\'dan Trump\'a Tepki
12.06.2026 08:39
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Trump'ın açıklamalarını spekülasyon olarak nitelendirdi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının spekülasyondan ibaret olduğunu bildirdi.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklamasını yayımladı. Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile diplomatik süreçte aktif rol oynadığını söyledi. Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çoğunun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını kaydeden Bekayi, şu ana kadar İran'ın, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadığını aktardı. Bekayi, "Anlaşma hakkında ABD Başkanı Trump tarafından ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'dan Trump'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Bademci Deniz Bademci:
    eskiden böyle uluslararası müzakerelerde daha kararlı adımlar atılırdı şimdi sürekli ses kesiyor sesin açılıyo belli istikrarsızlık var anlaşmaların da yüzde ellisi yarım kalıyo 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Black Mustafa Black:
    trump yine palavralar atacak tabii ki anlaşma yapacak mı yapmayacak mı kimse bilmiyo biz burda oturup izliyoruz resmen dış politika oyunu gibi gidiyo her şey bize de yansıyo ister istemez fiyatlar artsın azalsın hep böyle işte 0 0 Yanıtla
  • Serdar Kara Serdar Kara:
    güzel gelişme bu da teknolojinin sayesinde haber alıyoruz anında bunlar eski zamanlar olsa kimse bilemezdi ne olup bittiğini şimdi her şey açık yani iyi bir şey bu 0 0 Yanıtla
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