İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail\'i vururuz

04.02.2026 14:31
İran Devrim Muhafızları komutanı, ABD'nin olası bir saldırısı durumunda ilk hedefin İsrail olacağını belirterek, İran'ın yanıtının "caydırıcı ve hesaplanamaz" olacağını söyledi; bu açıklama, Orta Doğu'daki gerilimi yeniden küresel gündeme taşıdı.

İranlı üst düzey askeri yetkili, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) komutanlarından biri, dış basında yayımlanan söyleşide "ABD herhangi bir saldırı başlatırsa İran'ın ilk hedefinin İsrail olacağını" açıkladı. Bu sözler, Orta Doğu'daki gerilimin boyutunu yeniden uluslararası kamuoyunun odağına taşıdı.

"CEVABIMIZ SERT VE GENİŞ KAPSAMLI OLACAK"

Komutan Hossein Daghighi, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği demecinde, İran'ın askeri duruşunun öncelikle caydırıcı ve savunmaya dönük olduğunu söylemesine rağmen, savaşın patlak vermesi halinde İran'ın vereceği yanıtın "hesaplanamaz derecede sert ve geniş kapsamlı" olacağını vurguladı. Daghighi, "İsrail, ABD'nin İran'a saldırması durumunda ilk hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'İN SÖZLERİNİN ARDINDAN GELDİ

Bu açıklama, ABD ve İran arasında son dönemde devam eden diplomatik ve askeri gerilimlerin ardından geldi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de geçen günlerde herhangi bir ABD saldırısının bölgesel bir savaşa yol açacağını söyleyerek benzer bir sert tutum sergiledi.

Uzmanlar, bu tür açıklamaların sadece diplomatik sertlik göstergesi olmadığını, aynı zamanda İran'ın İsrail ve ABD karşısında caydırıcılığını pekiştirmek istediğini belirtiyor. IRGC, İran'ın en güçlü askeri ve ideolojik yapısı olarak biliniyor ve gerek iç güvenlik gerekse dış operasyonlarda kilit role sahip.

