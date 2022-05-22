İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü

22.05.2022 19:35
İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Albay Seyyad Hodayi, aracına motosikletli iki kişi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İranlı Albay Seyyad Hodayi başkent Tahran'da suikaste uğradı. Saldırı Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında gerçekleşti.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusuna mensup olduğu belirtilen Albay Hodayi'nin aracına motosikletli iki saldırgan tarafından suikast düzenlendi. Saldırıda başından yaralanan albay, olay yerinde öldü.

"SALDIRI TERÖR EYLEMİ"

Olaya ilişkin açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının ABD ve müttefiklerini nitelemek için kullandıkları "küresel kibirle bağlantılı unsurlar" tarafından yapılan bir "terör eylemi" olduğunu bildirdi.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı. Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.

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Tahran'da seyir halindeki askeri araçta yangın Tahran'da seyir halindeki askeri araçta yangın İran'da zam protestolarıyla eş zamanlı olarak güvenlik tatbikatları yapılıyor İran'da zam protestolarıyla eş zamanlı olarak güvenlik tatbikatları yapılıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika


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