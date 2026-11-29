İran dini liderinin danışmanı Muhammed Muhbir, Irak'ın iki ülke arasındaki sınır geçişlerine yönelik kısıtlamalar getirmesinin ardından, Bağdat yönetimini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını izlememesi konusunda uyardı.Bağdat hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki bazı sınır kapıları ve petrol sahalarının yönetimini ele geçirme kararı vermişti.Hükümet kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak bu kararı aldığını açıklamıştı.Kürtlerin tepkisine yol açan karara ABD Başkanı Donald Trump'tan destek gelmişti.İran dini liderinin danışmanı Muhammed Muhbir, 28 Kasım'da X'te yaptığı paylaşımda, Bağdat yönetiminin kararını eleştirdi.İran'ın dış politikasının temel ilkelerinden birinin komşularla dayanışmak olduğunu söyleyen Muhammed Muhbir, Tahran'ın en zor zamanlarında Irak halkının yanında durduğunu söyledi."Bu kopmaz bağ, Bağdat'ın sınır meselelerinde dikkatli olmasını gerektiriyor; böylece İslam düşmanlarının elinde bir araca ve suçlu Trump'ın politikalarını uygulamanın aygıtına dönüşmez" dedi.Bağdat yönetiminin kararı neleri içeriyor?Irak Başbakanı Ali el-Zeydi 24 Kasım'da merkezi yönetime bağlı Petrol Bakanlığı'na, Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova vilayetlerindeki "tüm petrol sahalarını yönetimine" alma talimatı vermişti.Irak Anayasası, söz konusu vilayetlerdeki bazı bölgeleri, Bağdat ile Erbil arasında çözülemeyen hak iddiaları nedeniyle ihtilaflı bölgeler olarak tanımlıyor.Irak Başbakanı ayrıca Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne, merkezi yönetime bağlı Petrol Bakanlığı dışında hiçbir kanal üzerinden petrol ihracatını onaylamaması talimatını da vermişti.Alınan bu kararlar üzerine resmi basın Kürdistan Bölgesel Yönetimi kontrolünde bulunan, Suriye sınırındaki El-Velid ve İran sınırındaki Beşte sınır kapılarının kapatıldığını duyurmuştu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, kararın IKBY'nin daha önce Bağdat ile yürüttüğü müzakerelere aykırı olduğunu belirterek, bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.Federal Yüksek Mahkeme'nin kararın anayasaya uygun olduğuna hükmetmesinin ardından 26 Kasım'da Erbil, Duhok ve Zaho'da binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.ABD Başkanı Donald Trump ise Bağdat yönetiminin kararına destek verdi.Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin, Irak genelinde devlet otoritesini tesis etme, Irak petrolünün kaçakçılığını durdurma, yolsuzluğa son verme ve tüm silahları devletin münhasır kontrolü altına alma yönündeki çabalarını destekliyoruz" dedi.'İran üzerinden Afganistan'a taşınıyor'Bağdat yönetiminin duyurusunun ardından devlet haber ajansı INA, Irak hükümetine ait bir istihbarat raporuna dayanarak bir haber yayımladı.Haberde, "Irak hükümetine ait bir istihbarat raporu, Kerkük ve Süleymaniye'den İran üzerinden Afganistan'a, ayrıca Fişhabur bölgesi üzerinden Türkiye'ye uzanan petrol kaçakçılığı güzergahlarını ortaya çıkardı" denildi.Ajans rapora dayanarak, "Irak petrolünün, İran rafinerilerinde işlenerek, İran petrol ürünleriyle karıştırıldıktan sonra Afganistan'a taşındığı" istihbaratını aktardı.Raporda, bu petrolün ihraç edilmediği, Afganistan'da yüksek yakıt talebi nedeniyle yerel pazarda tüketildiği ifade edildi.İran, ABD yaptırımları altında bulunuyor.Fransız haber ajansı AFP, devlet haber ajansının atıfta bulunduğu belgeyi gördüğünü ancak bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.ABD, İran'ı, mevcut yaptırımları aşmak için Irak ekonomisini kullanmakla suçluyor. Daha önce Irak ve İran petrolünü karıştırdıkları gerekçesiyle Iraklı kişi ve şirketlere yaptırım uygulanmıştı.El-Zeydi, 2026'nın başlarında göreve gelmesinden bu yana Washington ile yakın ilişkiler yürütüyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .Haberlerimizi takip etmek için BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)