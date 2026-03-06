İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
06.03.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da Delta Force askerlerinin esir alındığını gösterdiği iddiasıyla yayılan fotoğraf karelerinin yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ve ABD'nin en gizli özel harekat birimlerinden Delta Force askerlerinin İran Devrim Muhafızları tarafından esir alındığını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. İranlı kullanıcılar tarafından yoğun şekilde paylaşılan görüntü, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

FOTOĞRAF YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ

Ancak yapılan incelemelerde söz konusu fotoğrafın yapay zekâ ile üretildiği ortaya çıktı. Görüntünün gerçek bir operasyona ait olmadığı ve dijital araçlarla oluşturulduğu belirlenince sosyal medyada yayılan iddialar da geçerliliğini yitirdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, özellikle çatışma ve kriz dönemlerinde sosyal medyada yapay zeka ile üretilmiş sahte fotoğraf ve videoların hızla yayıldığına dikkat çekiyor. Bu tür içeriklerin kamuoyunda yanlış algı oluşturabildiği ve bilgi kirliliğine yol açtığı ifade ediliyor.

İşte o fotoğraf kareleri;

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Yusuf Yazıcı’nın acı günü Yusuf Yazıcı'nın acı günü
Sağlık ocağı inşaatında 3’üncü kattan düşen işçi öldü Sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşen işçi öldü
Galatasaray’ın Barış Alper planı tuttu Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:00:24. #.0.5#
SON DAKİKA: İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.