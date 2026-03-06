İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

Sosyal medyada paylaşılan ve ABD'nin en gizli özel harekat birimlerinden Delta Force askerlerinin İran Devrim Muhafızları tarafından esir alındığını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. İranlı kullanıcılar tarafından yoğun şekilde paylaşılan görüntü, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

FOTOĞRAF YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ

Ancak yapılan incelemelerde söz konusu fotoğrafın yapay zekâ ile üretildiği ortaya çıktı. Görüntünün gerçek bir operasyona ait olmadığı ve dijital araçlarla oluşturulduğu belirlenince sosyal medyada yayılan iddialar da geçerliliğini yitirdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, özellikle çatışma ve kriz dönemlerinde sosyal medyada yapay zeka ile üretilmiş sahte fotoğraf ve videoların hızla yayıldığına dikkat çekiyor. Bu tür içeriklerin kamuoyunda yanlış algı oluşturabildiği ve bilgi kirliliğine yol açtığı ifade ediliyor.

İşte o fotoğraf kareleri;