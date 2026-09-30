İran Hükümet Sözcüsü, ABD'den gelen son teklifin Pezeşkiyan'a sunulduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Hükümet Sözcüsü, ABD'den gelen son teklifin Pezeşkiyan'a sunulduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Hükümet Sözcüsü, ABD\'den gelen son teklifin Pezeşkiyan\'a sunulduğunu açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani, Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD'den alınan son teklifi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Bakanlar Kurulu'nda sunduğunu açıkladı. Muhacerani, Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dair İran'ın şartlarının aracılarla iletildiğini söyledi.

(ANKARA) - İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD'den alınan son teklifi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a Bakanlar Kurulu'nda sunduğunu açıkladı.

İRNA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin New York ziyareti ve temasları hakkında Bakanlar Kurulu'na bilgi verdiğini ve bu görüşmelerin aracılar vasıtasıyla iletilen Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dair İran'ın şartlarının açıklanmasını da kapsadığını söyledi.

Karşı tarafın İran'ı siyasi olarak yalnızlaştırma çabalarına rağmen, İran heyetinin ilgi ve etkileşim odağı olmaya devam ettiğini söyleyen Muhacerani, "Avrupa ülkeleri, Basra Körfezi ülkeleri ve diğer devletlerle çok sayıda görüşme gerçekleştirildi ve dış politika alanında gerekli zemini hazırlamaya yönelik diplomatik girişimler ciddiyetle yürütüldü" ifadelerini kullandı.

Muhacerani, bugünkü Bakanlar Kurulu oturumunda ABD tarafından gelen bir teklifin Arakçi aracılığıyla Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sunulduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıDış PolitikaPolitikaKabineDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
12:09
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu’dan sermaye piyasalarına ilişkin açıklaması
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu'dan sermaye piyasalarına ilişkin açıklaması
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 13:34:35. #.0.2#
SON DAKİKA: İran Hükümet Sözcüsü, ABD'den gelen son teklifin Pezeşkiyan'a sunulduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei