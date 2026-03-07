İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

İran\'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
07.03.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir ajan olduğu konuşulan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin bu sabah itibariyle İsrail'de güvende olduğu öne sürüldü. 60 yıllık Mossad ajanı olduğu konuşulan Kaani'nin İsrail adına İran'daki kritik isimlerin ortadan kaldırılmasında da kilit bir rol oynadığı ifade edildi.

ABD ve İsrail'in, geçtiğimiz hafta İran'a karşı başlattığı operasyonda devletin adeta 'kalbini' hedef aldı. İran'ın dini lideri Hamaney başta olmak üzere 48 üst düzey komutanın öldürüldüğü açıklandı. Tahran'ı sarsan o suikasttan bir tek İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani sağ çıktı.

İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

"DOKUZ CANLI KOMUTAN"

Daha önce de İsrail'in düzenlediği birçok saldırıdan sağ olarak kurtulan ve uluslararası basında da "İran'ın öldürülmesi imkansız, dokuz canlı komutanı" olarak bilinen Kaani ile ilgili 'İsrail ajanı olduğu' iddiası ortaya atıldı. Suikast saldırısından dakikalar önce bulunduğu yerden ayrılan Kaani, cumartesi gününden beri sırra kadem bastı.

İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

60 YILLIK MOSSAD AJANIYMIŞ

İdam edildiği iddiaları haberleri ortaya atılan Kaani'nin 60 yıllık Mossad ajanı olduğu ve son olaydan sonra İsrail'e sığındığı öne sürüldü. Kaani'nin Hamas lideri İsmail Haniyeh, Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safieddin'in yanı sıra Hamaney ve üst düzey Devrim Muhafızları generallerinin ortadan kaldırılmasında da kilit bir rol oynadığı konuşuluyor.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İrem’in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye
İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:53
Bu adam gerçekten inanılmaz 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
15:12
Trump’ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları’ndan jet açıklama
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 16:21:56. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.