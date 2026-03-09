BAHREYN, İran'ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıda yaralı sayısının 4'ü ağır olmak üzere 32'ye yükseldiği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › İran İHA Saldırısında 32 Yaralı - Son Dakika
