İran İHA Saldırısında 32 Yaralı

09.03.2026 09:09
Bahreyn, İran'ın Sitre'ye düzenlediği İHA saldırısında yaralı sayısının 32'ye çıktığını bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıda yaralı sayısının 4'ü ağır olmak üzere 32'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

