İran'ın Balistik Mühimmatı, NATO Savunmasıyla Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

İran'ın Balistik Mühimmatı, NATO Savunmasıyla Düşürüldü

İran\'ın Balistik Mühimmatı, NATO Savunmasıyla Düşürüldü
13.03.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, İran'dan gelen balistik mühimmatın NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bu Türkiye hava sahasında İran kaynaklı olduğu belirtilen üçüncü ihlal.

Bakanlık 9 Mart'taki son saldırının ardından Malatya'ya Almanya'dan Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıklamıştı.

İran, bugüne kadar tutarlı olarak Türk hava sahasına yönelen füzelerin "İran kaynaklı olmadığını" söyledi.

Bakanlık tarafından 13 Mart Cuma günü X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip ediliği de belirtildi.

Savaşın patlak vermesiyle birlikte Türkiye Akdeniz'in doğusunda güvenlik ve caydırılığı artırıcı önlemler almıştı.

Bakanlık 7 Mart'ta Kıbrıs'ın kuzeyine altı F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldığını açıkladı.

Kıbrıs'taki İngiliz üssü Akrotiri'ye 1 Mart Pazar günü bir insansız hava aracı saldırısı olmuştu. Kıbrıslı yetkililer ertesi gün iki insansız hava aracının daha etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Saldırının ardından İngiltere ve Yunanistan'ın yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda da adanın savunmasına destek amacıyla bölgedeki askeri mevcudiyetlerini artıracaklarını duyurdu.

Kaynak: BBC

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Savunma, Dünya, Nato, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın Balistik Mühimmatı, NATO Savunmasıyla Düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İran, Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu
Nereden nereye Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
İran savaşta yalnız değilmiş Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 14:05:30. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'ın Balistik Mühimmatı, NATO Savunmasıyla Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.