İran\'ın Balistik Mühimmatı, NATO Savunmasıyla Düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bu Türkiye hava sahasında İran kaynaklı olduğu belirtilen üçüncü ihlal.

Bakanlık 9 Mart'taki son saldırının ardından Malatya'ya Almanya'dan Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıklamıştı.

İran, bugüne kadar tutarlı olarak Türk hava sahasına yönelen füzelerin "İran kaynaklı olmadığını" söyledi.

Bakanlık tarafından 13 Mart Cuma günü X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip ediliği de belirtildi.

Savaşın patlak vermesiyle birlikte Türkiye Akdeniz'in doğusunda güvenlik ve caydırılığı artırıcı önlemler almıştı.

Bakanlık 7 Mart'ta Kıbrıs'ın kuzeyine altı F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldığını açıkladı.

Kıbrıs'taki İngiliz üssü Akrotiri'ye 1 Mart Pazar günü bir insansız hava aracı saldırısı olmuştu. Kıbrıslı yetkililer ertesi gün iki insansız hava aracının daha etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Saldırının ardından İngiltere ve Yunanistan'ın yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda da adanın savunmasına destek amacıyla bölgedeki askeri mevcudiyetlerini artıracaklarını duyurdu.