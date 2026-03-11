İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar - Son Dakika
İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar

İran\'ın başkenti Tahran\'da art arda patlamalar
11.03.2026 17:55
İran\'ın başkenti Tahran\'da art arda patlamalar
ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu. Şehriyar ilçesinden gelen görüntülerde güçlü bir patlamanın ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR

Son olarak başkent Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu. Şehriyar ilçesinden gelen görüntülerde ise güçlü bir patlama sesinin ardından bölgeden yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

