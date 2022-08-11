Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı - Son Dakika
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Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı

11.08.2022 16:12
Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı

İran'ın eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi, Türkiye'nin Aras Nehri üzerine baraj yapması durumunda ülkesine gelen su miktarının değişmeyeceğini açıkladı. Devletabadi, son yıllarda etkisini arttıran toz bulutlarının kaynağının Irak ve Suudi Arabistan olduğunu bu durumdan Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Devletabadi, Tahran ile Ankara arasındaki su meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ETKİLENME İHTİMALİ DÜŞÜK"

Devletabadi, " Türkiye'nin baraj yapmasıyla Aras Nehri'nden bize (İran'a) akan suyun miktarı değişmeyecek. Bugüne kadar İran'a gelen su miktarında bir değişiklik olmadı, bundan sonra da olmayacak. İran'ın kuzey ve kuzeybatı bölgesinde su çoktur ve Doğu Anadolu Projesi'nden (DAP) etkilenme ihtimali düşüktür. Bu yönden bir sorunumuz yoktur." dedi.

Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı

"ÇIKIŞ YERİ IRAK VE SUUDİ ARABİSTAN'DIR"

Son yıllarda etkisini arttıran toz bulutlarının kaynağının Türkiye olmadığını dile getiren Devletabadi, "Toz bulutlarından Türkiye de etkileniyor. Bu toz bulutlarının çıkış yeri Türkiye değil, Irak ve Suudi Arabistan'dır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, İran, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı - Son Dakika
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