Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Devletabadi, Tahran ile Ankara arasındaki su meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ETKİLENME İHTİMALİ DÜŞÜK"

Devletabadi, " Türkiye'nin baraj yapmasıyla Aras Nehri'nden bize (İran'a) akan suyun miktarı değişmeyecek. Bugüne kadar İran'a gelen su miktarında bir değişiklik olmadı, bundan sonra da olmayacak. İran'ın kuzey ve kuzeybatı bölgesinde su çoktur ve Doğu Anadolu Projesi'nden (DAP) etkilenme ihtimali düşüktür. Bu yönden bir sorunumuz yoktur." dedi.

"ÇIKIŞ YERİ IRAK VE SUUDİ ARABİSTAN'DIR"

Son yıllarda etkisini arttıran toz bulutlarının kaynağının Türkiye olmadığını dile getiren Devletabadi, "Toz bulutlarından Türkiye de etkileniyor. Bu toz bulutlarının çıkış yeri Türkiye değil, Irak ve Suudi Arabistan'dır." ifadelerini kullandı.