İran'ın İsrail'e yönelik yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracının fırlatılmasını içeren misilleme saldırısının, ABD'li yetkililerin beklediğinin "en üst noktasında" olduğu ifade edildi.
İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi.
Yetkililer, İran'dan gelen en az 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakikalık uçuş süresiyle aynı anda havada olduğunu söyledi.
Biden ve üst düzey yetkililer, Beyaz Saray Durum Odası'nda ateş etme ve müdahale girişimlerini gerçek zamanlı olarak izledi. Yetkililer, füze savunma çabalarının başarılı olduğunu gördüklerinde odada "rahatlama" yaşandığını söyledi.
Son Dakika › Dünya › İran'ın 'Gerçek Vaat' operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar - Son Dakika
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Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
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