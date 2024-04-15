İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar - Son Dakika
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Dünya

İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar

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İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.

15.04.2024 08:25  Güncelleme: 08:31
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İran'ın İsrail'e yönelik yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracının fırlatılmasını içeren misilleme saldırısının, ABD'li yetkililerin beklediğinin "en üst noktasında" olduğu ifade edildi.

"AMAÇ YOK ETMEK VE KAYIPLARA NEDEN OLMAK"

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir ABD'li yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi.

"100 BALİSTİK FÜZE BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE İSRAİL'E ULAŞTI"

Yetkililer, İran'dan gelen en az 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakikalık uçuş süresiyle aynı anda havada olduğunu söyledi.

BİDEN SALDIRI SÜRECİNİ GERÇEK ZAMANLI OLARAK İZLEDİ

Biden ve üst düzey yetkililer, Beyaz Saray Durum Odası'nda ateş etme ve müdahale girişimlerini gerçek zamanlı olarak izledi. Yetkililer, füze savunma çabalarının başarılı olduğunu gördüklerinde odada "rahatlama" yaşandığını söyledi.

İran\'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD\'nin uykularını kaçırdı: İsrail\'i yok etmeye çalıştılar

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın 'Gerçek Vaat' operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ali Kublay: Yalana bak sanki TV den seyretmedik adamlar füze aticaz diyo füzenin seyir hızı murat 124 den düşük saat 130 km 5 saatte ulasamadihem haber veriyorlar hemde guzargahi ve mükemmel hızı ortada ihalariyla İsrail'i yok edeceklermis içi boş ülke İran maasustan düşman yaratan ABD ve iş borlikcileri yaziklari seneryoyu beraber oynuyolar dünyada bu safsatalari yiyen kaç geri zekalı var aceba İran nin salak halkı haric 241 7 Yanıtla Murat Yılmaz: 5 saatte ulaşanlar İha'lar. Füze birkaç dakikada ulaşır. Bu arada ben füze fırlatıldığına inanmıyorum. İran İsrail'in yancısıdır 35 5 Gursel kalen: On numara yorum yapmışsın ?????? 14 0
  • Harun Gür: Yuhhh Allah cezanı versin.40 bin gazzeli katledilirken yok etme olmuyormu? İki yüzlü karektersiz batılılar. 137 5 Yanıtla
  • Murat Sarıal: yalana bakın sayın seyirciler. abd nin uykularını kaçırmış iran. babababaaa 84 5 Yanıtla Gursel kalen: ABD yalan haber yapıp İran’ı köşeye sıkıştırmaya ve savaşa çekmeye çalışıyor İran içi boş bir balon ?? 17 3
  • Mustafa Akhan: Buna düpe düz gaz alma denir 73 2 Yanıtla
  • Ali Akbalık: He canım he, yedik yedik. 72 2 Yanıtla
  • KORKMAZ AKDENİZ: yalancının 64 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Amerikan sinamasi , cok inandirici 58 3 Yanıtla
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