İran\'ın "hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı" iddia edildi

08.03.2026 19:40
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İranlı bir yetkili, ABD ve İsrail'in, İran'ın altyapısına yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD SERMAYESİ DE HEDEF ALINACAK

İran'ın hedef belirleme sürecinde değişikliğe gittiğine atıf yapan yetkili, ülkesinin artık yalnızca ABD ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef almakla yetinmeyeceğini belirterek, "İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağını" söyledi. Yetkili, alınan bu yeni kararın, ABD ve İsrailli yetkililerin söylemlerinde yaşanan değişim üzerine gerçekleştiğini ve söz konusu ülkelerin doğrudan İran halkını tehdit etmeye başladığını belirtti.

BİRÇOK PETROL DEPOLAMA TESİSİ HASAR GÖRDÜ

ABD ve İsrail dün gece başkent Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı. Saldırılarda Şehran Petrol Deposu başta olmak üzere birçok petrol depolama tesisi hasar görmüştü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

