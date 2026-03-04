İran'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı - Son Dakika
İran'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı

İran\'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı
04.03.2026 14:06
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından deniz ticareti aksarken, Çin'in en büyük denizcilik şirketi COSCO güvenlik riskleri nedeniyle Körfez'e ve Körfez'den yapılan tüm seferlerini askıya aldı.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı küresel ticarette ciddi bir sarsıntı yarattı. Dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Çin devlet şirketi COSCO Shipping, Körfez'e ve Körfez'den yapılan tüm seferlerini askıya aldığını duyurdu.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ CİDDİ BOYUTLARDA

Şirketin aldığı kararın, bölgede artan askeri risk ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişeleri nedeniyle verildiği belirtiliyor. İran'ın boğazdan geçişleri durdurmasının ardından tanker ve ticari gemi trafiği büyük ölçüde aksarken, birçok uluslararası denizcilik şirketi gemilerini bölgeden çekmeye başladı.

Küresel enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik bir hat olarak biliniyor. Boğazın kapanması özellikle Asya ülkelerine yapılan enerji sevkiyatında ciddi riskler oluşturuyor.

SAVAŞ TİCARETİ DE FENA VURDU

Uzmanlara göre COSCO'nun Körfez seferlerini askıya alması, Orta Doğu'daki savaşın yalnızca askeri değil aynı zamanda küresel ticaret ve tedarik zincirleri üzerinde de büyük bir baskı yarattığını gösteriyor. Gelişmenin petrol fiyatları ve uluslararası taşımacılık maliyetleri üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: İran'ın Hürmüz kararı Çin ticaretini vurdu! Tüm seferler askıya alındı - Son Dakika
