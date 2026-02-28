İran'ın, Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu'nu vurduğu iddia edildi.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına Körfez ülkelerindeki ABD üslerini ve kritik binalarını vurarak yanıt verdi. İran'ın misilleme saldırıları devam ederken, son gelen görüntü dikkat çekti.
Irak'ın Erbil kentinde İran'ın vurduğu bir binada yangın çıktı. Binanın ABD'nin Erbil Konsolosluğu olduğu iddia edildi.
Son Dakika › Dünya › 'İran'ın Irak'ta ABD Konsolosluğu'nu vurduğu' iddiası - Son Dakika
