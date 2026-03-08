İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu - Son Dakika
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran\'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
08.03.2026 19:58
ABD ve İsrail savaş uçakları, İran'ın İsfahan şehrinde bir radyasyon tesisini savaş uçaklarıyla vurdu. Tesiste ciddi hasar geldiği öğrenilirken, radyasyon kirliliği veya sızıntı tespit edilmediği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan'da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

RADYASYON TESİSİ VURULDU

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, "İsfahan'da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini" açıkladı.

"RADYASYON KİRLİLİĞİ TESPİT EDİLMEDİ"

Genel olarak "tarımsal faaliyetler" için çalışmalar yürüten radyasyon tesisinde, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğinin tespit edilmediği ifade edildi. Tesise yönelik saldırılara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) bilgi verildiği belirtildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

