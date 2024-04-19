Amerikan CBS kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, bir İsrail füzesinin İran'ı vurduğunu doğruladı.
İran medyasında yer alan haberlere göre, İsfahan şehir merkezinde patlama sesleri duyuldu; birçok şehirde de uçuşlar askıya alındı.
İran, Cumartesi günü İsrail’e yönelik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bir saldırı gerçekleştirmişti.
Füze ve İHA’ların neredeyse tamamı ABD, İngiltere ve diğer müttefiklerinin desteğiyle İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendi.
Bu saldırı, 1 Nisan’da Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Konsolosluğu’na yönelik İsrail saldırısına misilleme niteliğindeydi. Şam’daki İsrail saldırısında üst düzey İranlı komutanlar öldürüldü.
İsfahan eyaleti büyük bir hava üssüne, önemli bir füze üretim ve birkaç nükleer tesise ev sahipliği yapıyor.
Son Dakika › Dünya › İran'ın İsfahan şehrine İsrail füzesi düştü - Son Dakika
İran'ın İsfahan eyaletinde meydana gelen patlama sesi, hava savunma sisteminin tanımlanamayan bir cisme ateş açması sonucu gerçekleşti. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, saldırının hiçbir hasara yol açmadığını belirtti. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu ve İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.
Gazze'de, Ukrayna'dakinden daha çok enkaz olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler, savaşın altıncı ayında, patlamamış mühimmatı temizlemek için daha fazla fon arıyor.
İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrasında İran'ın cevabının ne olacağı merak ediliyordu. İranlı yetkili, yaptığı açıklamada İran'ın, İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planı olmadığını söyledi.
İsrail günlerdir beklenen misilleme saldırısını gerçekleştirirken, İran'ın birçok nükleer tesisinin bulunduğu İsfahan eyaletini hedef aldı. 3 drone ile gerçekleştirilen saldırı dünyayı tedirgin ederken, İran devlet televizyonu nükleer tesislerde herhangi bir zarar meydana gelmediğini duyurdu.
İsrail, İran'ın nükleer tesislerinin de bulunduğu İsfahan kentindeki bir hava üssüne saldırı düzenledi. İran kaynakları, bölgede üç patlama sesi duyulduğunu ve İran hava savunmasının bazı insansız hava araçlarını vurduğunu aktardı. İran'ın geçtiğimiz hafta İsrail'e düzenlediği hava saldırısının ardından İsrail'in karşılık vermesi bekleniyordu.
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